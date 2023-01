Anziana aggredita e picchiata in casa, ha la faccia devastata

ALASSIO, 10 GEN - Una donna di 70 anni è stata pestata a sangue in casa da uno sconosciuto in pieno giorno. E' successo sabato mattina ad Alassio (Savona): una aggressione violentissima a causa della quale la donna ha riportato traumi al volto e al costato, per i quali è stata prima trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e poi trasferita al San Martino di Genova dove oggi verrà operata dall'equipe medica del reparto maxillofacciale. A riferire la vicenda i quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina: "L'aggressore ha suonato alla porta - raccontano i figli - La mamma ha aperto ed è stata aggredita". Fortunatamente le urla della donna lo hanno spinto a darsi alla fuga, forse nel timore di essere scoperto da qualche vicino. L'anziana, sotto shock, lo ha descritto come alto, magro e col volto coperto da una sciarpa. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e iniziato ad analizzare le immagini registrate dalle telecamere della zona.

