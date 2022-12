Anziana muore in un incendio in casa vicino a Macerata

MATELICA, 15 DIC - Una donna di 80 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Matelica (Macerata). I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre provenienti da Camerino e da Fabriano alle ore 1:15 circa in via Circonvallazione: il rogo ha coinvolto una stanza di un'abitazione al piano terra. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando che si propagassero all'intera abitazione. Per l'anziana, però non c'era più nulla da fare, i sanitari del 118 ne hanno accertato il decesso. I vigilie del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona.

