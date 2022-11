Anziana muore nel rogo di un albergo a Bressanone

BOLZANO, 18 NOV - Una donna anziana ha perso la vita nel rogo di un albergo a Bressanone. Intorno alle ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell'Aquarena per il tetto dell'albergo Cavallino d'Oro in fiamme. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare il rogo e per portare in sicurezza le persone che si trovavano all'interno della struttura. Purtroppo per la donna non c'era niente da fare.

