Anziana trovata ferita in parco a Roma, morta in ospedale

ROMA, 10 APR - Una donna di 76 anni è stata trovata ieri pomeriggio in un parco ad Ostia, a Roma, con diverse fratture alle vertebre e alle costole ed un profondo edema cerebrale. L'anziana, che si trovava nell'area verde per portare a spasso il cane, è stata trasferita prima all'ospedale di Ostia e poi in nottata in coma farmacologico al San Camillo di Roma dove però questa mattina è deceduta a causa delle gravi ferite. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia che indaga sul caso, la donna è stata vista accasciarsi improvvisamente a terra da un testimone. Gli investigatori hanno ascoltato anche altre persone che si trovavano nel parco del Drago per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude che le ferite siano state causate dalla caduta ma non si escludono anche altre piste.

