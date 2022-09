Anziana trovata morta in casa Siena, indagine per omicidio

SIENA, 28 SET - Si indaga per omicidio dopo la scoperta, martedì sera, del cadavere di una donna, 81 anni, in un'abitazione a Siena. A confermarlo il pm Nicola Marini all'uscita dalla casa dell'anziana, che abitava da sola in un palazzo in largo Sassetta. Sul posto intervenuta la polizia, con la scientifica che sta ancora effettuando rilievi. A dare l'allarme erano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa. Per entrare intervenuti vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita, trovando anche l'appartamento messo a soqquadro. In questi momenti sentiti in questura vicini e parenti dell'anziana.

