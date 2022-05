Anziana uccisa in casa: gip dispone carcere per l'indagato

UDINE, 10 MAG - Il Gip del Tribunale di Udine ha convalidato oggi il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio a carico di Vincenzo Paglialonga, l'uomo accusato di essere l'omicida della anziana vicina di casa uccisa nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nel condominio di Udine dove entrambi abitavano. Il magistrato ha anche convalidato l'arresto per l'evasione dagli arresti domiciliari, dove si trovava per motivi di salute dopo essere stato scarcerato (poco prima) dal penitenziario di Pordenone.

