Anziani maltrattati in casa di riposo, 5 arresti nel Pavese

MILANO, 14 OTT - Quattro operatrici di una casa per anziani nel Pavese e il titolare sono stati posti ai domiciliari per maltrattamenti pluriaggravati nei confronti degli ospiti. Le indagini sono state eseguite dai carabinieri del Nas di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia. Gli anziani - spiega la Procura - erano vittime di ingiurie, urla e mortificazioni tali da far subire loro "un clima di costante subordinazione e umiliazione". La casa è stata chiusa dal Nas su disposizione dal pubblico ministero Giuliana Rizza che ha ottenuto la "sospensione temporanea dell'esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona" . L'inchiesta ha consentito anche di riscontrare "un totale disinteresse per l'alimentazione, la sicurezza alimentare, l'igiene, la vigilanza e le necessità mediche degli alloggiati".

