Anziani senza cibo e igiene, 24 indagati in Rsa in Liguria

TAGGIA, 15 FEB - La Guardia di Finanza di Imperia sta eseguendo sul territorio provinciale 24 misure cautelari - 10 arresti domiciliari e 14 sospensioni dall'esercizio di un pubblico servizio -, nell'ambito dell'operazione Praesidium, coordinata dalla Procura di Imperia, che ha consentito di scoprire maltrattamenti presso la Rsa "Le Palme" di Taggia, oggetto di un altro blitz delle fiamme gialle, a marzo del 2022, che si concluse con 41 indagati. I reati contestati sono maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni, in parte o del tutto non autosufficienti. Tra le accusa il ritardo nella somministrazione del cibo, pasti saltati, igiene rimandata oppure elusa. Secondo l'accusa, gli indagati non si limitavano a sporadici episodi di violenza, ma sottoponevano i degenti a una serie di sofferenze fisiche e morali. Dalle indagini, eseguite con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali audio e video, sono emersi la frequente omissione di servizi essenziali, dalla somministrazione dei pasti al cambio di postura, e aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli ospiti, oggetto di insulti e percosse. Secondo l'accusa erano abituali le minacce verbali, le umiliazioni, gli insulti, le percosse e le omissioni nel fornire in tutto o in parte il nutrimento, che talvolta veniva gettato nei gabinetti o nei lavandini. Nei confronti dei degenti sono state inoltre rilevate ripetute omissioni o ritardi di ore nell'effettuazione dell'igiene personale e del cambio del pannolone mattutino. Le attività venivano falsamente indicate come eseguite sul diario giornaliero. Sono stati presi accordi con i vertici dell'Asl per consentire l'adozione delle misure d'urgenza necessarie per garantire la continuità assistenziale agli anziani ospiti della Rsa. La Procura della Repubblica di Imperia, ai sensi del D.lgs. 188/2021, ha autorizzato la diffusione delle notizie essendo una attività di indagine di rilevante interesse pubblico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA