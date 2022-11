Anziano disperso ritrovato in un dirupo in Molise, sta bene

CAMPOBASSO, 09 NOV - Un anziano di 83 anni di Spinete (Campobasso) uscito di casa per andare a raccogliere funghi è stato ritrovato ieri sera dopo l'allertamento da parte dei familiari che non lo avevano visto tornare a casa. La zona di ricerca era a confine con la provincia di Isernia e sono stati attivati entrambi i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di isernia e di Campobasso. Ritrovata l'auto dell'uomo a sant'Elena Sannita (Isernia) le squadre di Isernia, dopo pochi minuti, lo hanno ritrovato in un dirupo. Lo hanno recuperato e affidato alle cure del 118: è in buono stato di salute. Le ricerche sono state condotte con la collaborazione dei carabinieri che hanno raccolto varie segnalazioni tra le quali una in particolare riguardante l'auto del disperso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA