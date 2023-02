Anziano uccide la moglie a Lecco

LECCO, 06 FEB - Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie coetanea strangolandola la notte scorsa a Lecco. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di Lecco. Dopo aver ucciso la consorte l'86enne ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da lì è scattato l'allarme. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di Lecco. L'omicidio è avvenuto in un appartamento al quarto piano di una palazzina, al civico 26 di via dell'Eremo.

