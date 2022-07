Appena uscito dal carcere uomo trovato morto a Vicenza

VICENZA, 20 LUG - Era uscito appena ieri pomeriggio dal carcere di Vicenza, dove aveva scontato una condanna per rapine, l'uomo trovato cadavere la scorsa notte all'interno della stazione dei pullman di Vicenza. Si tratta di Stefano Nocent., di Palmanova (Udine). Il Procuratore di Vicenza, Giorgio Bruno, sottolinea che, in attesa dell'esito delle operazioni autoptiche, non è possibile stabilire con certezza che si tratti di un omicidio. La vittima, trovata a terra in posizione innaturale - con le braccia aperte e le gambe divaricate - presentava una frattura al naso ed escoriazioni agli arti. Non aveva con sè documenti per poter essere identificato

