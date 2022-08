Arrivate lastre vetro per 'cintura' protezione Basilica S.Marco

VENEZIA, 31 AGO - Sono arrivate a Venezia le prime lastre in vetro che serviranno a costruire la barriera perimetrale lunga 130 metri che proteggerà in futuro la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie. Agli episodi di alta marea superiori al metro e 10, infatti, penserà il Mose, che non entra in funzione per misure inferiori, sufficienti comunque ad allagare la piazza. Il primo carico, giunto al molto di San Marco, è composto dalle lastre sufficienti per i primi 60 metri della cintura trasparente. I lavori di posa in opera inizieranno nei prossimi giorni, e termineranno non prima della fine di settembre. Nelle intenzioni dei progettisti, la balaustra in vetro, alta un metro e 30, non dovrebbe disturbare troppo la vista della Basilica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA