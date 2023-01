Assalto alla Cgil: due condanne in abbreviato a Roma

ROMA, 31 GEN - Il tribunale di Roma ha emesso altre due condanne e un patteggiamento in relazione all'assalto alla sede della Cgil il 9 ottobre del 2021 a margine di una manifestazione indetta per protestare contro il green pass. Il gup, al termine di un processo con rito abbreviato, ha inflitto sette anni e due mesi a Claudio Toia, legato agli ambienti degli ultras juventini e ritenuto vicino a Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a Mirko Passerini. Accolto il patteggiamento a quattro anni e mezzo per Emiliano Esperto. Il reato contestato è devastazione e saccheggio in concorso.

