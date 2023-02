Assaltò Cgil, a processo leader 'IoApro' Passaro

ROMA, 15 FEB - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Biagio Passaro, leader di "IoApro", per l'assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021. Nei confronti dell'imprenditore il pm Gianfederica Dito contesta i reati di devastazione e saccheggio. Il processo, uno dei filoni della maxindagine, è stato fissato al prossimo 30 maggio davanti ai giudici della seconda sezione collegiale del tribunale capitolino. La posizione dell'indagato era stata stralciata nel dicembre del 2021 dopo che il Riesame aveva confermato il carcere per altri indagati ma mettendo in libertà Passaro.

