ROMA, 30 SET - "Istituiremo un tavolo tecnico e verificheremo la possibilità di procedere con un protocollo sperimentale legato alle giovanissime, per la gratuità della pillola contraccettiva che attualmente Aifa inserisce in fascia C. Chiederò quindi al consiglio regionale di inserire un apposito capitolo di bilancio per questo". Lo ha detto all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

