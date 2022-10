AstroSamantha: 'grazie, avere volato 2 volte un privilegio

ROMA, 18 OTT - "Grazie a tutti per avermi dato l'opportunità di avere volato due volte, è stato un privilegio". Così l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella conferenza stampa organizzata dal Centro per l'addestramento degli astronauti dell'Esa a Colonia (Germania) in cui racconta ai giornalisti i suoi 170 giorni in orbita. Appare "in gran forma, fisicamente e nello spirito", ha detto all'ANSA il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, che è stato fra i primi a salutarla al momento dell'arrivo a Colonia, sabato 15 ottobre. "Dal momento del suo arrivo a Colonia AstroSamantha ha affrontato i primi test, quattro ore solo il primo giorno", ha detto ancor Saccoccia. Dagli Stati Uniti ha viaggiato con la sua bambina più grande, mentre il piccolo ha potuto abbracciarlo a Colonia. "Adesso dovrà affrontare molti impegni, che concilierà con i momenti familiari", ha aggiunto il presidente dell'Asi. "L'aspettiamo prima possibile in Italia" per organizzare un giro di incontri dopo il volo. Sul video che dalla Stazione Spaziale l'astronauta ha voluto dedicare al film "2001 Odissea nello spazio" e che ha destato molta curiosità anche fra chi l'aspettava al suo arrivo a Colonia, ha detto ancora il presidente dell'Asi, AstroSamanta ha detto che è un film che adora, l'ha ha visto 5 o 6 volte e i suoi colleghi l'hanno aiutata a preparare il video.

