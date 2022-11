Atp Finals: Ruud, la vittoria contro Felix mi dà fiducia

TORINO, 13 NOV - "Quella di oggi è stata una grande vittoria: sono felice del livello che ho raggiunto e aver battuto un giocatore così in forma come Felix mi rende fiducioso e motivato per le prossime partite". Così, nella conferenza stampa post match, Casper Ruud, vincitore del primo singolo delle Nitto Atp Finals, contro Felix Auger-Aliassime, e che nei prossimi giorni dovrà affrontare, nella fase a gironi, Rafael Nadal. "È sempre interessante e divertente - dice - giocare contro titani come Nadal o Djokovic. Per me vuol dire molto essere di nuovo qui per il secondo anno. Siamo qui dopo un lungo anno a dare tutto quello che abbiamo. È l'ultimo sprint, come l'ultimo tratto della maratona". Sul suo gioco osserva che "ci sono cose che devo ancora migliorare ma penso che molte cose nel mio gioco siano migliorate e sono felice del livello che ho raggiunto oggi". E da domani a tifare per lui ci sarà anche la nonna. "Ha seguito mio padre nella sua carriera - racconta - e ora segue me. E' bello averla qui a Torino per l'ultimo torneo della stagione".

