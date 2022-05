Attacco hacker: pm antiterrorismo Roma aprono inchiesta

ROMA, 20 MAG - Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in relazione al massiccio attacco hacker, che ha riguardato alcuni siti istituzionali, ed è stato rivendicato dal collettivo filo russo Killnet. Anche in questo caso, così come per il blitz dei giorni scorsi, il procedimento sarà affidato ai pm dell'Antiterrorismo. Non è escluso che il nuovo incartamento possa confluire in quello già aperto. Il reato ipotizzato è accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini sono state delegate agli specialisti delle Postale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA