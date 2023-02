Attentati Sardegna: fiamme a auto sindaco Sassarese

SASSARI, 01 FEB - L'auto del sindaco di Bono, paese del Sassarese, è stata data alle fiamme questa notte, mentre era parcheggiata sotto casa. ad accorgersi dell'incendio - di probabile origine dolosa - lo stesso sindaco del paese del nord Sardegna Michele Solinas, svegliato dallo scoppio di uno pneumatico, quando il veicolo, una Audi A4, era già avvolto dalle fiamme. Immediata la richiesta di soccorso ai vigili del Fuoco che hanno stilato una relazione sull'accaduto. "Attendo di conoscere quanto scritto nel documento ma non ci sono dubbi che il rogo sia doloso e che sia riconducibile alla mia attività di amministratore - dice all'ANSA Solinas - Sono molto amareggiato per quanto accaduto e questo atto mi rattrista. Non ho nemici e svolgo il mio incarico nell'esclusivo interesse della comunità. Di sicuro andrò avanti nel mio mandato e non mi faccio fermare da questi atti che, secondo me, sono di singoli". Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

