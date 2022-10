Atterraggio d'emergenza elicottero a Scarlino, tutti illesi

SCARLINO (GROSSETO), 16 OTT - Atterraggio di emergenza per un elicottero in Maremma, nella zona del Casone, tra Scarlino e Follonica (Grosseto). Un velivolo biposto ad ala rotante avrebbe avuto difficoltà durante il volo e il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Dei due occupanti a bordo, uno non avrebbe riportato ferite rimanendo illeso, l'altro avrebbe avuto solo una contusione ad una gamba. Secondo quanto si apprende il mezzo proveniva da Massarosa (Lucca) per un giro turistico e ha avuto un'avaria ma il pilota è riuscito ad atterrare nell'area di un'azienda, la Venator, su un prato.

