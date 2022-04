Autismo: Stefani, ci sono risorse importanti, ma percorso lungo

ROMA, 02 APR - Sono a disposizione "risorse importanti, ma il percorso è ancora lungo. Dobbiamo continuarlo insieme". Lo afferma il ministro per le Disabilità Erika Stefani in un video realizzato in occasione della Giornata della consapevolezza dell'Autismo che si celebra oggi. "Numerose sono le iniziative e i progetti - evidenzia il ministro - promossi da associazioni, enti, fondazioni, che ringraziamo perché ogni giorno garantiscono servizi indispensabili: testimoniano e informano; ascoltano e accompagnano le persone e le loro famiglie. Abbiamo iniziato insieme un percorso, ottenendo risultati. In Legge di Bilancio - ricorda Stefani - abbiamo incrementato il Fondo per le persone con disturbi dello spettro autistico di 27 mln e rifinanziato per 100 mln, per il biennio 2022/23, il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, estendendolo a progetti dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico".

