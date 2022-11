Auto contro albero, morto 26enne nel Parmense

BOLOGNA, 13 NOV - Incidente mortale, la scorsa notte a Parola di Fontanellato, nella zona di Fidenza, nel Parmense. A perdere la vita lungo la via Emilia, intorno alle 23, un 26enne la cui auto è finita - per cause ancora da accertare - contro un albero. Sul posto sono intervenuti - invano - i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica del sinistro. A quanto si è appreso e come riporta la stampa locale l'impatto del veicolo contro l'alberatura è stato molto violento e il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dell'abitacolo della macchina.

