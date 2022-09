Auto in manovra contro albero, muore davanti occhi moglie

MARINA DI ALTIDONA, 25 SET - Durante una manovra vicino a un parcheggio, un'auto è finita contro un albero dopo un'accelerazione improvvisa e il conducente è deceduto. Probabilmente è stato un malore accusato dall'uomo alla guida - 83 anni, di Altidona in provincia di Fermo - a mandare fuori controllo la vettura, un'Audi nera, e a causare il successivo impatto contro la pianta avvenuto in frazione Marina di Altidona. L'incidente si è verificato sotto gli occhi della moglie della vittima, che si trovava fuori dall'auto, a poca distanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Fermo che hanno collaborato per estrarre il conducente dall'abitacolo e hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente. Per l'83enne soccorsi inutili e non si è potuto che constatarne il decesso forse causato proprio da un malore. Dopo i primi accertamenti, la salma è stata già riconsegnata alla famiglia per le esequie.

