Auto polizia locale incendiate: pm, usate molotov

MILANO, 30 GEN - Sono state incendiate con due molotov le due auto della polizia locale andate a fuoco in viale Tibaldi a Milano. Sulla vicenda indaga la Digos e il pool antiterrorismo della Procura per verificare anche se vi siano collegamenti con le recenti azioni di matrice anarchica. Per ora non risultano rivendicazioni. Il fascicolo, al momento, è aperto per incendio e danneggiamento ed è a carico di ignoti. Dai primi accertamenti sono stati trovati altri ordigni simili in zona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA