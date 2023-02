Auto tamponata al casello, morte 2 donne

MILANO, 18 FEB - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte, a Milano, sull'autostrada A/4, dove due donne sono morte dopo che la lorto auto è stata tamponata da un altro mezzo mentre si trovavano all'altezza del casello. E' accaduto alle 2.30 proprio in prossimità della barriera di Milano-Ghisolfa, in direzione di Torino, quando la vettura con a bordo due donne, una di 60 e l'altra di 54 anni, è stata tamponata in modo violentissimo da un mezzo che sopraggiungeva nella stessa direzione. Il conducente del secondo veicolo (di cui al momento non si conosce la tipologia) è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato al 118 in codice giallo all'ospedale S.Carlo. Per le due donne, invece, non c'è stato niente da fare. Inutile l'intervento dei soccorritori che ne hanno potuto solo constatare il decesso dopo le operazioni di disincatro dalle lamiere della loro auto operato dai Vigili del fuoco. Gli accertamenti sulla dinamica dell'evento sono in corso da parte della Polizia stradale di Milano.

