Auto travolge bici, grave quindicenne

TRIESTE, 24 OTT - Un ragazzino di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava attraversando in bicicletta viale Trento, a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. E' accaduto in serata e le cause dell'incidente non sono ancora state accertate da parte dei Carabinieri. Alla guida dell'auto, una Opel Astra, c'era un giovane che si è fermato a soccorrere il ragazzino, che era stato sbalzato in avanti di vari metri. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza che ha trasportato l'adolescente all'ospedale di Pordenone. Questi è stato ricoverato e le sue condizioni sono definite gravi dai sanitari.

