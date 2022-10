Auto travolta da treno a passaggio livello, nessuno a bordo

TRIESTE, 16 OTT - Un'auto è stata travolta da un treno e trascinata per alcune decine di metri a un passaggio a livello a Udine. E' accaduto questa mattina, intorno alle sette. I Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti, con un'autopompa e un'autobotte, insieme con operatori sanitari, ma l'auto, si è scoperto più tardi, era vuota. E' accaduto in Via dei Prati, l'auto era ferma sulla linea ferroviaria nei pressi del passaggio a livello. I Vigili del fuoco hanno aperto la vettura, utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche, temendo che all'interno ci fossero persone, ma l'abitacolo era vuoto. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati alla stazione con alcuni taxi. Il sinistro non ha causato feriti; sul posto presenti anche: personale sanitario, Polizia Ferroviaria, Carabinieri e tecnici delle ferrovie, che stanno compiendo indagini sul caso.

