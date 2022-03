Autoriciclaggio,16 denunce in Italia e 51mln sequestrati

CAGLIARI, 23 MAR - Le Fiamme Gialle del 2/o Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari hanno scoperto una associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio di ingenti somme di denaro. Sedici persone sono state denunciate in varie parti d'Italia alla Procura della Repubblica di Cagliari che ha ordinato il sequestro preventivo per oltre 51 milioni di euro. L'indagine è nata dalla segnalazione da parte di un istituto di credito nei confronti di un'agenzia di pagamento a Quartu Sant'Elena (Cagliari), gestita da un cittadino straniero che aveva indicato, quali mittenti di alcune transazioni in denaro, ignari clienti dell'esercizio commerciale.

