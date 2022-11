Autovelox e 'radar'antialcol-droga,stretta su movida Roma

ROMA, 09 NOV - Autovelox sulle maggiori direttrici interessate dalla movida capitolina, dal Lungotevere a via Cristoforo Colombo teatro del tragico incidente in cui morì Francesco Valdiserri, 18 anni. Pattuglie nelle zone più affollate della movida e più polizia locale fino a 130 agenti che saranno dotati di 'precursori': dispositivi capaci di rilevare se chi è alla guida è sotto effetto di alcol o droghe. E' la stretta sulla movida a Roma decisa durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi a cui ha partecipato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

