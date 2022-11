Avellino, conflitto a fuoco tra polizia e rapinatori: un bandito ferito gravemente

E’ ricoverato in codice rosso all’ospedale «Moscati» di Avellino uno dei quattro rapinatori che stamattina hanno avuto uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine mentre tentavano di rapinare l’ufficio postale di Montoro, in provincia di Avellino. Si tratta di un 51enne originario della provincia di Caserta ferito da due proiettili alla scapola e alla regione cervicale. In queste ore verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nella sparatoria è rimasto ferito lievemente anche un 74enne che dal balcone della sua abitazione ha assistito al conflitto a fuoco avvenuto poco dopo le otto in pieno centro cittadino: un colpo di striscio lo ha raggiunto alla spalla sinistra. Gli altri tre rapinatori sono stati arrestati.

