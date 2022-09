Bach al Coni per Collare d'oro, Malagò 'nostro mondo è unito'

ROMA, 16 SET - "Grazie presidente per essere qui, siamo estremamente felici di accoglierti ancora nella casa dello sport italiano per consegnarti la più importante onorificenza per il tuo coraggio dimostrato in numerose occasioni": lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni aprendo la cerimonia di consegna del Collare d'Oro a Thomas Bach, presidente Cio, presso la Palestra Monumentale dell'Università del Foro Italico. "Il mondo ci ha riservato tante sfide, dalla pandemia al navigare in acque insicure, ma siamo cui siamo riusciti ad andare avanti in sicurezza grazie alla tua leadership - ha continuato - Tokyo è stato un messaggio forte al mondo, un nuovo capitolo dello sport. Abbiamo dimostrato l'unità del nostro mondo, affrontando momenti veramente difficili!". Poi Malagò conclude: "Siamo veramente orgogliosi, il nostro simbolo, quello dei cinque cerchi, è il vostro simbolo e lo difenderemo sempre".

