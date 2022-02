Banditi armati in locale, razziati soldi e gioielli clienti

NAPOLI, 17 FEB - Erano in cinque armati di pistole e fucili i banditi che hanno fatto irruzione ieri sera intorno alle 23 in un ristorante di Pozzuoli (Napoli), il 'Punto Nave' di via LIbero Bovio, razziando i soldi custoditi all'interno della cassa (un migliaio di euro circa) e facendosi consegnare dai clienti presenti denaro e gioielli. Una volta usciti dal locale, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile all'indirizzo di un'auto parcheggiata infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. I malviventi - tutti a volto coperto - sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che indagano sul caso.

