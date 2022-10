Barricato in casa con figlio, telefonata carabinieri e bimbo

RONCADELLE, 06 OTT - I carabinieri di Brescia hanno parlato al telefono con il bambino di quattro anni che da ieri sera è con il padre che si è barricato nel suo appartamento a Roncadelle, in provincia di Brescia dopo aver strappato il figlio dalle mani dell'assistente sociale al termine di un incontro protetto. L'uomo ha precedenti per violenza domestica e dalla serata di ieri è in trattativa con i carabinieri per riconsegnare il minore. Il bambino sta bene.

