Basket: Petrucci; Italia 3/a in Europa, sarà bel campionato

BOLOGNA, 26 SET - "Se il calcio ha problemi non si può dire che il basket stia meglio, ma dobbiamo essere ottimisti e lavorare al meglio. Il basket italiano in Europa era al sesto posto del ranking ed ora è al terzo, le critiche alla Nazionale mi sono sembrate eccessive e serve buona volontà. Il presidente della Lega basket Umberto Gandini sta lavorando molto bene e questo sarà un ottimo campionato. Rispettate gli arbitri - ha aggiunto - perché alla fine vince sempre la squadra più forte". Così Gianni Petrucci, presidente della federazione pallacanestro, ha presentato a Bologna il nuovo campionato di Serie A. Il torneo avrà un prologo il 28 e 29 settembre a Brescia con la Supercoppa che prevede gli scontri tra Bertram Tortona-Banco Sardegna Sassari e EA7 Armani Milano-Segafredo Bologna - rivincita dell'ultima finale-scudetto vinta da Milano - il priomo giorno e il 29 la finale. L'1 ottobre previsto l'anticipo della prima giornata di campionato alle 20.30 con in campo Nutribullet Treviso-Unahotels Reggio Emilia. YC0

