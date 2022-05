Bianchi, 1 mln e 400 mila studenti in meno da qui al 2033

ROMA, 03 MAG - "Da qui al 2032-33 l'Italia avrà 1 milione e 400 mila studenti in meno, una caduta demografica di grande portata, che coinvolge la struttura sociale, le ambizioni e le speranze del Paese. Bisogna avere ancora più attenzione alla scuola. Come già stiamo facendo tutte le risorse che ci sono per la scuola devono rimanere sulla scuola. Bisogna ridurre il numero delle classi e aumentarne la qualità. La scuola non deve essere solo scuola di apprendimento ma anche avere capacità di costruzione di una comunità". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi alla presentazione della Unesco Chair on Urban Health a La Sapienza.

