Biglietti della Lotteria Italia in vendita già da oggi: primo premio vale 5 milioni

Si è aperta ufficialmente oggi, in seguito alla pubblicazione del decreto del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, la vendita dei biglietti per la Lotteria Italia, la cui assegnazione è in programma, come da tradizione, il 6 gennaio prossimo durante la trasmissione televisiva Rai «I Soliti Ignoti». Al biglietto, dal costo di 5 euro e in dodici nuove rappresentazioni grafiche, sarà allegato un tagliando che consentirà di vincere premi giornalieri. Sarà possibile acquistare i biglietti non solo in modalità cartacea ma anche in digitale attraverso il sito ufficiale (www.lotteria-italia.it). In palio ci saranno cinque premi di prima categoria, con il primo premio da 5 milioni di euro. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

