Bimba va a scuola su un mezzo dei vigili per torrente in piena

PERUGIA, 09 GEN - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare una bambina ad andare a scuola, stamani, nei pressi di Terni, dove per la piena del torrente Tiscino due famiglie erano rimaste temporaneamente isolate. E' successo in località San Carlo. I vigili del fuoco della sede centrale hanno provveduto a far guadare il torrente in sicurezza, a bordo di un mezzo 4x4, alla bambina e a sua madre, permettendo in questo modo alla piccola di recarsi regolarmente a scuola. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato disagi in varie zone del'Umbria, in particolare allagamenti di garage e sottopassi. In provincia di Perugia i vigili del fuoco sono impegnati soprattutto nelle zone di Foligno (nelle frazioni di Vescia e S. Giovanni Profiamma) e Marsciano. Al momento non vengono segnalati problemi particolari, o pericoli per le persone.

