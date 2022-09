Bimbo asilo maltrattato, maestra sospesa a Isernia

ISERNIA, 26 SET - La maestra di una scuola dell'infanzia di Isernia che maltrattava un bambino è stata sospesa per quattro mesi dall'insegnamento: la misura cautelare, disposta dal Gip di Isernia, è stata eseguita dai carabinieri dopo un'indagine coordinata dal Procuratore Carlo Fucci. Secondo quanto reso noto da Fucci in conferenza stampa i genitori avevano saputo dal bambino dei maltrattamenti e notavano in lui uno stato di malessere. Da qui la denuncia in caserma e gli accertamenti tecnici, anche con l'utilizzo di telecamere nella scuola che hanno documentato, per un mese, una quarantina di episodi significativi, tra cui minacce della maestra e l'istigazione dei compagni contro la vittima.

