Bimbo in bici ucciso da auto,arrestato guidatore,era drogato

MILANO, 18 AGO - E' stato arrestato dalla polizia locale di Milano Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mahanad Moubarak, un bambino di 12 anni non ancora compiuti, che stava passando in bici in via Bartolini. Sul momento si era allontanato senza nemmeno frenare, salvo costituirsi alcune ore dopo. Amdouni, spiega la Procura, guidava senza patente, che non aveva mai preso, era sotto l'effetto di droga (thc) e aveva "la gamba sinistra ingessata". E' accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga.

