Bimbo investito:attraversava strada in bici,condizioni gravi

TRIESTE, 16 AGO - Stava attraversando la strada con la bici sulle strisce pedonali il bimbo investito ieri sera da un'auto, nel cui impatto è stato sbalzato in avanti di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e tali rimangono dopo circa dodici ore: i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura di una gamba. L'incidente è accaduto per l'esattezza nella frazione di Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine, intorno alle 19:30. Il bambino, che ha 13 anni, dopo il volo è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti e dalla stessa conducente dell'auto investitrice, come ha reso noto il Giornale radio di Rai Fvg. Subito dopo è giunto sul posto il personale sanitario con un'ambulanza e con un'automedica. Il piccolo paziente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso, dove è stato immediatamente ricoverato. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e stanno verificando eventuali responsabilità.

