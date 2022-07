Bimbo morto a Sharm: arrivata la salma a Palermo

PALERMO, 09 LUG - La salma del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto a Sharm el Sheikh sabato scorso mentre era in vacanza in un resort con i genitori, è arrivata all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. L'aereo, un volo di linea della compagnia Ita partito da Roma alle 19.25, è atterrato a Palermo alle 20.25. Ad attendere la bara del piccolo alcuni parenti e amici dei genitori. "Nell'interesse dei propri assistiti, si comunica che la famiglia ha chiesto silenzio e rispetto del proprio dolore tenuto conto della pressione mediatica che si è creata - dice l'avvocato Simone Aiello - La famiglia ritiene che qualsiasi forma di speculazione sulle cause del decesso sia prematura. Pertanto i genitori del piccolo Andrea hanno deciso di non rilasciare o far rilasciare più dichiarazioni, sino a quando non ci saranno notizie ufficiali e rilevanti, che verranno immediatamente messe a disposizione della stampa attraverso i propri legali". I genitori sono invece arrivati ieri con un aereo-ambulanza viste le gravi condizioni di salute del padre di Andrea, Antonio. Marito e moglie si trovano attualmente in ospedale. La donna, in ginecologia perché è incinta, è in buone condizioni. Stabile, ma ancora grave, il padre, ricoverato in Medicina. La famiglia si è sentita male venerdì scorso, forse per una intossicazione alimentare. Ma le cause della tragedia sono tutte da accertare. Indagano sia la Procura di Sharm che quella di Palermo.

