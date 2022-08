Bimbo perde giocattolo e chiede aiuto alla polizia

TORINO, 04 AGO - "Buongiorno signor poliziotto, scusi il disturbo". Cominciava così la letterina che il piccolo Matteo, di 5 anni, aveva fatto pervenire al Commissariato di Bardonecchia (Torino) per segnalare "un fatto spiacevole": la scomparsa del suo giocattolo preferito, un piccolo robot con le ali. Gli agenti, dopo una colletta, gliene hanno regalato uno identico . La vicenda risale alle scorse settimane. Il bimbo era nella località dell'alta Valle di Susa in vacanza con i genitori e aveva dimenticato il 'robottino' su una sdraio. Nella lettera, che con l'aiuto della mamma aveva composto in stampatello all'interno del disegnino di un cuore, chiedeva se "per favore" la polizia poteva "attivare le indagini" aggiungendo che "stanotte non ho chiuso occhio perché mi manca il mio giocattolo". Poi aveva fornito una descrizione il più possibile minuziosa dell'oggetto: "le ali si aprono, parla ma ha le pile scariche, e sotto il piede c'è scritto Matteo ma ora è un po' scolorito". Nei giorni scorsi il piccolo è tornato a Bardonecchia con i genitori e, quando è passato dal commissariato, ha trovato un regalo: un robot identico, corredato da un biglietto scritto a mano con le firme dei poliziotti all'interno di un cuore. "Una sorpresa inaspettata - è il post di 'Agente Lisa', pagina friendly della Polizia di Stato su Facebook - che ha fatto emozionare anche i suoi nuovi amici del commissariato di Bardonecchia, e che lui di certo non dimenticherà".

