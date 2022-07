MILANO, 22 LUG - Binari roventi a causa del caldo: per questo i treni della linea 2 della metropolitana, nel tratto all'aperto, "dove rete elettrica e rotaie sono esposte a temperature critiche" viaggiano a velocità ridotta. Atm spiega che la decisione è stata presa "per precauzione" e avvisa i viaggiatori di calcolare "maggiori tempi di percorrenza". La temperatura delle rotaie ha superato anche i 57 gradi nei tratti non in galleria.

