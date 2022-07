Blackout, Monfalcone senza energia da ieri sera

TRIESTE, 05 LUG - Attività produttive che funzionano a ritmo rallentato se non interrotte, semafori intermittenti, energia elettrica sospesa praticamente dalla tarda serata di ieri per circa 10mila utenze tra Monfalcone e Staranzano (Gorizia) e proseguita fino a stamani, quando Enel ha risolto il problema, verificatosi nuovamente però poco dopo. Secondo quanto si apprende, ancora un migliaio di utenze non sono servite dall'energia. L'Enel ritiene che siano quattro le centraline saltate, probabilmente in seguito al malfunzionamento di una in particolare, causato dal caldo e dall'umidità, e che questa abbia provocato il sovraccarico per le altre tre. Alcuni uffici, negozi e supermercati non sono stati in grado di lavorare, con preoccupazione nello specifico per la conservazione al freddo di alcuni alimenti. Il sindaco Anna Maria Cisint avrebbe espresso l'intenzione di avviare una class action o comunque di ottenere un risarcimento dei danni causati dal blackout.

