Blitz anarchici contro filiale Bnl a Cagliari

CAGLIARI, 19 DIC - Dopo gli assalti a Roma e la protesta a Bologna, nuovo blitz degli anarchici durante la notte contro la sede della banca Bnl a Cagliari in piazza Giovanni XXIII. La firma lasciata nella scritta su una delle vetrate dell'istituto è "Alfredo libero", "no 41 bis" con la A, simbolo dell'anarchia. Il riferimento è ad Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis nel penitenziario di Sassari e da circa due mesi in sciopero della fame. Danneggiate almeno tre vetrate della banca. Distrutto anche il monitor dello sportello bancomat all'altezza dell'incrocio con via Dante. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cagliari.

