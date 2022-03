TAGGIA, 14 MAR - Un blitz della Guardia di Finanza è stato effettuato stamani in una rsa di Taggia, nell'Imperiese, a margine di un'indagine coordinata dalla procura di Imperia che mira a far luce su una serie di maltrattamenti segnalati dai parenti degli anziani ospiti. L'indagine è per ora coperta dal segreto: secondo quanto appreso, sarebbero alcune decine gli indagati per maltrattamenti e altri reati.

