Blitz no vax, danneggiate 6 auto di Poste Italiane a Cremona

CREMONA, 16 FEB - Sei auto di servizio di Poste Italiane, parcheggiate nel centro di distribuzione di via San Bernardo a Cremona, sono state ricoperte di scritte. Si tratta di un blitz No Vax, a giudicare dal tenore di alcune delle frasi scritte con vernice rossa su cofani e fiancate delle vetture e dalla firma ricollegabile al movimento 'V_V'. Ma ci sono anche messaggi contro la transizione ecologica e gli obiettivi dell'Agenda 2030, come ad esempio 'Co2 truffa' piuttosto che 'oggi smart city-domani lager'. Ovunque, a rivendicare un raid che ha interessato anche alcuni muri della città, la firma 'V-V' cerchiata. Non si registrano disservizi nella consegna della posta, in quanto le macchine vandalizzate non sono deputate al recapito. Su quanto accaduto indaga la Digos. Sono al vaglio i filmati registrati da alcune telecamere del circuito di videosorveglianza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA