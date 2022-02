ROMA, 21 FEB - "Draghi ci ha richiamato alla responsabilità, non si tratta di minacce. Il premier era preoccupato di risolvere una criticità che si era verificata. Sarebbe gravissimo per il Paese se il governo cadesse prima della fine della legislatura". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a 'Un giorno da pecora'.

