Bonetti, firmato il decreto per il bonus padri separati

ROMA, 01 AGO - "Il Bonus per i padri separati oggi anticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l'aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti ma è stato necessario modificarla per renderla applicabile e equa verso tutti i figli di coppie separate. In questo modo riusciamo a erogare queste risorse necessarie ai ragazzi. Felice di aver portato a compimento questa misura firmando nel mese di luglio la proposta di decreto". Lo dice all'ANSA la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA