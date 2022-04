Bonifica bomba a Taggia: riunione in prefettura a Imperia

GENOVA, 28 APR - Riunione questo pomeriggio in prefettura a Imperia con i tecnici e gli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Taurinense, comandato dal colonnello Alberto Autunno, per definire tempi e modalità di bonifica di una bomba d'aereo americana risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovata nell'alveo del torrente a Taggia. La bomba, mille libbre di peso contenente 230 kg di tritolo ha la spoletta 'di naso' lievemente danneggiata. Per poter disinnescare la bomba effettuando se possibile la rimozione delle spolette il team Cmd (Conventional munition disposal) del Genio dovranno costruire specifiche opere di barricamento, cosa questa che potrebbe ridurre il raggio di evacuazione dei civili. Una volta estratte le spolette resa 'sorda' la bomba, questa verrà trasportata in cava dove verrà fatta brillare. Data e tempi verranno stabiliti nella riunione pomeridiana in prefettura.

